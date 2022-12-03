На имущество омского ООО «ОША» не могут найти покупателей

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Накануне в Омске объявили повторные торги на два объекта недвижимости, принадлежащие обанкротившейся компании ООО «ОША».

Речь идет о двух помещениях, расположенных в доме №98 по улице Декабристов вблизи СКК имени Блинова:

Первый лот - трехэтажное (два из них - подвал) нежилое помещение площадью около 2 тысяч квадратный метров. Его начальная цена - 68,2 миллиона рублей. Ранее его выставляли на продажу за 75,8 миллиона рублей. Однако тогда желающих приобрести данную недвижимость не нашлось.

Второй проблемный объект - двухэтажное нежилое помещение площадью 917 квадратных метров, где ранее находился ресторан-паб «Альбион». В прошлый раз его хотели продать за 41,6 миллиона рублей. В этот раз стартовую цену лота снизили 33,3 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 27 января 2023 года. Отметим, цену лотов будут снижать каждую неделю на 5% до тех пор, пока на них не найдут покупателей или не будет завершен срок приема заявок.

Так, согласно информации на Федресурсе, цена первого лота на пятом этапе торгов (с 19 по 27 января 2023 года) снизится до 54,6 миллиона рублей, а второго - до 26,6 миллиона рублей.

Напомним, ранее Омске ликеро-водочный завод, принадлежавший компании, ушел с торгов за 85,8 миллиона рублей, хотя изначально за него просили более 365 миллионов рублей.

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