Омским передовикам агропромышленного комплекса вручили ключи от 16 автомобилей

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградили победителей областного трудового соперничества. Им передали ключи от 16 новеньких автомобилей «Лада Гранта».

В 2022 году аграриям региона удалось собрать более 3 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, невзирая на погодные катаклизмы. Омская область смогла не только полностью обеспечить себя зерном, картофелем и другими овощами, но и нарастить производство мяса и молока. Кроме того, введенные против нашей страны санкции не помешали в этом году увеличить почти на четверть (23,1%) экспорт омских зерновых культур и сельхозпродукции.

Торжественное мероприятие накануне прошло в Омском музыкальном театре. На нем с профессиональным праздником работников перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства поздравил первый вице-губернатор региона Валерий Бойко.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

- В этом году мы отмечаем 200-летие Омской области. И все это время она была и остается аграрным регионом. Старшее поколение часто с ностальгией вспоминает времена, когда мы обеспечивали продовольствием многие регионы страны. Но нельзя жить только прошлым. Отрасль нужно развивать, выводить ее на качественно новый уровень. Тем более это важно сегодня, когда мы стоим на пороге мирового продовольственного кризиса. Модернизация агропромышленного комплекса и ваш труд в этих условиях приобретают стратегическое значение. Чтобы победить врага, мы производим ракеты и снаряды, а, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, – сельхозсырье и продукты питания. Наша область не избалована хорошей погодой и небогата черноземом. И тем не менее вашими стараниями мы входим в тройку лидеров Сибири по производству сельхозпродукции на душу населения», - сказал Бойко.

Тяжелый труд и верность делу работников отрасли были отмечены высокими наградами. Так, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено директору филиала Российского сельскохозяйственного центра в Омской области Владимиру Морозу и главному зоотехнику Галине Есиной. Два омича также были удостоены звания «Почетный работник агропромышленного комплекса РФ». Трактористу-машинисту СПК «Литковский» Юрию Куприну вручили почетную грамоту Минсельхоза РФ.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

На торжественной церемонии ключи от легковых автомобилей «Лада Гранта» были вручены шестнадцати передовикам, занявшим первое место в соревновании между работникам сельскохозяйственных производств. Среди них операторы машинного доения, животноводы, трактористы-машинисты, оператор по искусственного осеменения, водитель грузового автомобиля и птицевод.