Омский аэропорт назвал самую непунктуальную авиакомпанию за ноябрь 2022 года

В октябре место «Уральских авиалиний» занимала «СмартАвиа» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Омский аэропорт опубликовал отчет о регулярности полетов за минувший ноябрь.

По данным воздушной гавани, 100% рейсов без единой задержки смогли выполнить только две из восемнадцати авиакомпаний - «Ямал» и «СмартАвиа». Примечательно, что вторая в октябре заняла последние место в рейтинге по пунктуальности.

В пятерку лучших вошли «Красавиа» (83,3%), Нордстар (80%) и «Сибирь» (80%). Остальные авиакомпании, если не учитывать пяти аутсайдеров, в точности с расписанием смогли выполнить от 78,5% до 57,1% рейсов.

Топ-5 аутсайдеров открывают сразу три - Azur Air, Uzbekistan airways и «Россия». Они без задержек они совершили ровно 50% вылетов. За ними следует «Икар» - 37,5%.

Самым непунктуальным перевозчиком Омского аэропорта в ноябре оказались «Уральские авиалинии». Эта авиакомпания выполнила без задержек ровно четверть всех рейсов - 25%.

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