Бурков не увольнял министра строительства Омской области Михаила Губина

Фото: omskportal.ru

Накануне на портале правовой информации появился документ, благодаря которому стало известно, что главу омского минстроя Михаила Губина никто не увольнял.

Как следует из распоряжения губернатора Омской области под названием «Об М.В. Губине», чиновник сам написал заявление об увольнении. Данный документ был подписан первым вице-губернатором Валерием Бойко.

Фото: скриншот распоряжения с портала правовой информации

Примечательно, что в среду, 30 ноября, Александр Бурков заявил о расторжении контракта с Михаилом Губиным и его первым заместителем Евгением Нестеровым. По словам главы региона, чиновники не справились с поставленными перед ними задачами.

Таким образом, можно прийти к выводу, что уход в отставку по собственному желанию был лишь формальностью.

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