Омский омбудсмен провела встречу с родителями детей с ОВЗ

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В Омске накануне Всемирного дня инвалида состоялась встреча омского омбудсмена Ирины Касьяновой с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе встречи обсуждали вопросы, от которых зависит качество жизни 9 600 омских ребят, не достигших совершеннолетия.

Как призналась директор благотворительного фонда «Мир, в котором нет чужих. Мир равных возможностей» Вика Марчевская, пока еще наше общество не готово принять детей с ограниченными возможностями, родителям приходится часто сталкиваться в непониманием окружения, а также не до конца проработанными механизмами помощи.

В частности, дети с ОВЗ зачастую вынуждены учиться во вторую смену в школе, что запрещено законом. Таким семьям крайне сложно получить помощь психологов, дефектологов, логопедов, тьютеров - не в каждой школе есть такие узкие специалисты. Зачастую, из-за переполненности школ и классов, дети с ОВЗ оказываются в классах, где свыше 25 человек, хотя это очень тяжело для самочувствия такого ребенка. Многим детям вообще сложно осваивать общую программу.

Элементарно в некоторых учреждениях и зданиях не хватает пандусов и спецоборудования для подъема. В клиниках - ограниченное количество талонов и приемов, в автобусах - не хватает количества отведенных поездок.

Для мам таких ребят тоже не хватает помощи: они мало того, что не готовы к сложному родительству, но еще и не знают, какие меры социальной, материальной и медицинской поддержки им положены.

- Я считаю, что законодательной базы по обеспечению детей с ОВЗ всем необходимым вполне достаточно. Другой вопрос, что не все понимают, как правильно двигаться в этом направлении, - отметила Ирина Касьянова.

По итогам встречи для полного информирования родителей из таких семей было принято решение прорабатывать региональную вкладку для сайта Госуслуг, откуда можно было бы получать исчерпывающую информацию. Сроки выпуска пока не называют.