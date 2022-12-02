Генпрокуратура проведет прием граждан в Омске 5 и 6 декабря

Прием посетителей пройдет в областной прокуратуре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 и 6 декабря в Омске пройдет прием граждан представителями Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщает областное управление.

Для обращения необходимо записаться по телефону: +7 (3812) 357-357, а также взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Прием будет проходить в прокуратуре Омской области по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 1.

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