Генпрокуратура проведет прием граждан в Омске 5 и 6 декабря

Прием посетителей пройдет в областной прокуратуре.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
5 и 6 декабря в Омске пройдет прием граждан представителями Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщает областное управление.
Для обращения необходимо записаться по телефону: +7 (3812) 357-357, а также взять с собой документ, удостоверяющий личность.
Прием будет проходить в прокуратуре Омской области по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 1.
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