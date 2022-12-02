В правительстве Омской области пройдут массовые сокращения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В правительстве Омской области до Нового года планируют сократить как минимум 24 чиновника.

Это следует из документа, подписанного 1 декабря первым вице-губернатором Валерием Бойко. Опубликованный указ регулирует количество работников в структурах правительства Омской области.

Если сравнивать с предыдущей версией документа, то можно увидеть, что по одному чиновнику планируют сократить в миздраве, минкульте, минприроды, минтруда, главном управлении ветеринарии и главном государственно-правовом управлении.

В новых министерствах - минпром и минцифры - сокращения будут куда более массовыми. Если в минпроме сократят всего 5 человек, то в минцифры большее половины - 11.

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