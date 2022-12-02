Омский мэр Шелест посетил митинг-концерт в кадетском военном корпусе

В своем telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил о своем визите в Омский кадетский военный корпус. Градоначальник был приглашен на митинг-концерт, который учащиеся организовали специально в поддержку российских участников специальной военной операции.

- Было интересно послушать письма, написанные кадетами солдатам и офицерам Вооруженных сил России, узнать их мнение о происходящих событиях и планы на будущее. Как прозвучало, выпускники 2022-2023 учебных годов нацелены на поступление в военные вузы. Многие планируют продолжить учебу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище, в дальнейшем служить в ВДВ и выполнять задачи, поставленные государством, - гордо отметил Сергей Николаевич в социальной сети.

Омский начальник был немало удивлен тому, что даже самые юные воспитанники Омского кадетского корпуса, владеют повесткой и с большим уважением говорят о тех, кто сегодня принимает участие в СВО.

- Пожелал ребятам успешной учебы, здоровья и всегда помнить о том, что девиз «Никто, кроме нас» нужно подтверждаться делом, - подвел итог этого визита Шелест.

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