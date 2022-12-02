В Омской области 2 декабря открыли первую из девяти ледовых переправ через Иртыш

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Сегодня, 2 декабря, в Омской области открыли первую ледовую переправу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Никольская переправа через Иртыш, открытая сегодня, соединит сёла Усть-Ишим и Никольск Усть-Ишимского района. Толщина льда на ней составляет 30 сантиметров. На данный момент ей могут воспользоваться транспортные средства весом до трех тонн. Возле переправы установлены дорожные знаки и средства спасения, а также организованы пункты обогрева.

- В зимний период 2022-2023 годов на территории Омской области сотрудниками МЧС России совместно с другими заинтересованными структурами и ведомствами планируется освидетельствовать и допустить к эксплуатации девять ледовых переправ. Первая переправа – «Никольская» – официально освидетельствована сегодня, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, оставшиеся восемь переправ через Иртыш три будут открыты в Тевризском районе, две - в Знаменском, и по одной - в Черклакском и Большереченском районах. Еще одна из них откроется также в Усть-Ишимском районе.

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