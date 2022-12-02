В Омске после пожара открыли гипермаркет «Триумф»

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня в Омске возобновил работу гипермаркет «Триумф», который был закрыт после пожара 28 ноября. Сам торговый комплекс планируют открыть завтра, 3 декабря.

По информации источника издания «Новый Омск», в гипермаркете, как и во всем ТК «Триумф», до сих пор остается много копоти. Пришедшие туда в день открытия омичи ее не испугались, ибо скидка на все в 30% покрывает все издержки.

Напомним, в результате пожара в торговом комплексе пострадало имущество всех арендаторов. Так, в зоомагазине, располагавшемся возле гипермаркета на первом, погибли животные. О их возможной их гибели «КП-Омск» стало еще известно до ликвидации пожара в разговоре с сотрудниками.

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