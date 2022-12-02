Сибирского богатыря пригласили на международный турнир по пауэрлифтингу в Германию

Особенность мероприятия заключается в том, что принимать участие могут только приглашенные атлеты. Организаторы «Эйзенхарта» сочли за честь видеть у себя в гостях омского силача из «СТБ-Охрана», Михаила Шивлякова. Сибиряк будет бороться за звание сильнейшего в спец. дивизионе, в который отобрали 10 лучший мировых силачей.

В 2018 г. Михаил установил рекорд данных состязаний в становой тяге. Основным конкурентом Шивлякова в этом году станет именитый эстонский стронгмен, рекордсмен мира — Рауна Хейнла.

Михаил Шивляков: «Рад снова соревноваться на международном турнире, после долгого перерыва. Выступать буду в черном берете морского пехотинца, обсудили этот вопрос с организаторами, они не против. Для меня соревнования станут проверкой. После травмы я не состязался больше года, придется проверить организм на выносливость. Учитывая, что недавно много сил потратил на ветеранский рекорд в тяге 513,7 кг, будет не легко. В этот раз дополнительно поучаствую в жиме штанги лежа, для меня это станет своего рода экспериментом, так как последний раз на соревнованиях делал ее лет десять назад. На турнир еду в хорошем расположении духа».

Фотоматериал предоставлен пресс-службой "СТБ-Охрана".