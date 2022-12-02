В Омске начали действовать новые тарифы на ЖКХ для населения

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области уже второй день действуют новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, утвержденные РЭК.

Напомним, новые тарифы начали действовать с 1 декабря 2022 года. Согласно утверждением властей, их не будут поднимать до 1 июля 2024.

Так, теперь питьевая вода для населения обойдется в 21,65 рублей/куб.м. Тариф на водоотведение составит 23,18 рубля/куб.м.

Омичи, проживающие в домах с газовыми плитами, с 1 декабря будут платить за электроэнергию на 42 копейки больше - 5,14 рублей/кВт*ч. На 30 копеек вырастут тарифы и для владельцев квартир с электроплитами, и для жителей сельской местности - 3,6 рублей/кВт*ч.

Стоимость одного кубометра природного газа выросла в среднем на 42–67 копеек. Приготовление еды на газовой плите и использование газового водонагревателя обойдется минимум в 10,21 рубля за кубометр, то есть на 67 копеек дороже. Применение газа на отопление помещений и иные цели теперь стоит 6,32 рублей за кубометр, что на 42 копейки дороже, чем это было прежде.

Тариф на услуги по обращению с ТКО, которые предоставляет ООО «Магнит», вырос до 1110,61 рублей/куб.м и 7444,60 рублей/тонна. Омичи станут платить больше максимум на 11,18 рублей, так как разницу между тарифом и стоимостью услуг для физических лиц компенсируют из бюджета.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru