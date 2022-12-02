В Омске спустя 8 лет реставрации откроют Свято-Никольский казачий собор

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске 16 декабря после многолетней реставрации откроют Свято-Никольский казачий собор.

Торжественная церемония открытия приурочена к очередному юбилею Сибирского казачье войска.

За восемь лет реставрационных работ строители буквально с нуля создали фундамент здания (часто у старых его просто нет), зафиксировали здание, окопав его и обставив бетонными плитами, а также у собора теперь есть цокольный этаж, в котором разместились кухня, теплоузел и классы для воскресной школы. Кроме того, были укреплены колокольня храма и кровля, заменены коммуникации. Отреставрирована была и лепнина на фасаде здания.

Напомним, Свято-Никольский казачий собор, построенный в 1843 году, является одним из десяти объектов культурного наследия федерального значения на территории Омской области. Примечательно, что изначально улица Красных зорь в областном центре носила название Никольский собор ввиду близости к данному храму.

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