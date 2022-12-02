Житель Омска захотел моторную лодку и потерял 25 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Омска доверился «продавцу» в интернете и остался и без денег, и без товара.

Как рассказали в УМВД России по Омской области, 36-летний омич захотел приобрести моторную лодку. Для этого мужчина отправился на сайт бесплатных объявлений, где и нашел «продавца», которому перевел 25,1 тысяч рублей. Желанной лодки в оговоренной срок он так и не получил. Тогда-то он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, ранее омичка потеряла 30 тысяч рублей, пытаясь украсить свой дом к наступающему Новому году.

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