Мэр Омска Сергей Шелест поручил проверить температуру воздуха в классах школ города

Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне мэр Омска Сергей Шелест поручил проверить школы города на соблюдение температурного режима в учебных классах.

Шелест также поставил задачу разобраться в тех случаях, когда дети буквально замерзают во время уроков.

- Сегодня в образовательные учреждения, на которые поступают жалобы от родителей, в том числе в социальных сетях, отправятся специалисты профильного департамента. По каждой такой школе будет составлен акт. Причин снижения температуры может быть несколько: проблемы на тепловых сетях, неисправность коммуникаций в самих школах - в любом случае постараемся разобраться в кратчайшие сроки, дети и учителя не должны мерзнуть, - сказал глава города.

Напомним, ранее родители омских школьников стали массово жаловаться на холод в классах. Так, в школе №118 на Космическом проспекте температура воздуха в некоторых кабинетах достигла +13 градусов.

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