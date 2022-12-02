В Омской области тепловую компанию уличили в плохой подготовке к отопительному сезону

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области прокуроры проверили соблюдение требований законодательства о теплоснабжении в связи с коммунальной аварией в Большеречье.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в минувший вторник, 29 ноября, около 18 часов на улице Палтусова в поселке Большеречье произошел порыв на участке теплосети. Без отопления из-за этого остались 8 многоэтажек, расположенных по улицам Красноармейской, Мира, Палтусова. Устранить последствия аварии и вернуть тепло в квартиры сельчан удалось спустя несколько часов.
Теплосеть, участке которой произошел порыв, принадлежит районной администрации и находится в ведении МУП «Большереченский коммунальный комплекс», оказывающего услуги по теплоснабжению населения.
Как установила проверка, причина аварии - ненадлежащая подготовка к отопительному сезону, включающая в себя непроведение работ по поиску и ремонту потенциально опасных участков теплосетей.
Директору муниципального предприятия вынесли представление. Кроме того, было заведено дело об административном правонарушении по факту нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.
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