В Омске пройдет конкурс зимних фотографий улиц города

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В преддверии Нового года пройдет фотоконкурс «Мой зимний Омск». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для того чтобы принять участие в нем, необходимо с 1 по 25 декабря разместить на своей странице во «ВКонтакте» одно фото зимней улицы Омска. Важно - оно должно быть авторским. Кроме того, в описании к фотографии также нужно поставить хэштеги #горсреда55 и #мойзимнийОмск и геометку.

- 1 декабря - начало календарной зимы. Именно поэтому мы решили запустить фотоконкурс в этот день. Приближаются новогодние и рождественские праздники. В городской суете, зачастую, мы не замечаем как прекрасен наш город зимой. Это касается не только праздничной иллюминации и других новогодних украшений, в первую очередь речь идет о живописных уголках нашего города. Своим проектом мы хотим привлечь внимание омичей к красоте родного города и показать, что даже суровой сибирской зимой можно восхищаться, - рассказала начальник управления общественных отношений и социальных вопросов мэрии Алена Губина.

В ведомстве отметили, что количество фотографий от одного участника не ограничено, но победить можно только с одной из них. Победителями конкурса станут 10 человек, чьи работы наберут наибольшее количество лайков. Они получат подарки от организатора - Клуба активных омичей.

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