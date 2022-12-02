Генпрокурор РФ Игорь Краснов 6 декабря приедет в Омск

Фото: СКР

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов приедет в Омск на следующей неделе. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на источники.

По данным издания, глава ведомства прилетит в Омск в следующий вторник, 6 декабря. Краснов пробудет в столице региона до 7 декабря.

В городе на протяжении нескольких дней работает комиссия из Генеральной прокуратуры РФ, в составе которой 17 человек.

Напомним, ранее БК55 сообщало, что предполагаемой целью визита Игорь Краснова является представление нового прокурора Омской области. На эту должность пророчат Алексея Афанасьева из Карелии.

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