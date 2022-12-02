Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 1:22

Генпрокурор РФ Игорь Краснов 6 декабря приедет в Омск

В городе уже несколько дней работает комиссия из Генеральной прокуратуры
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: СКР

Фото: СКР

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов приедет в Омск на следующей неделе. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на источники.

По данным издания, глава ведомства прилетит в Омск в следующий вторник, 6 декабря. Краснов пробудет в столице региона до 7 декабря.

В городе на протяжении нескольких дней работает комиссия из Генеральной прокуратуры РФ, в составе которой 17 человек.

Напомним, ранее БК55 сообщало, что предполагаемой целью визита Игорь Краснова является представление нового прокурора Омской области. На эту должность пророчат Алексея Афанасьева из Карелии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru