В Омской области на следующей неделе потеплеет до +2 градусов

Точность прогноза на неделю не превышает 80%!
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Омске и области в середине следующей неделе потеплеет до 0 градусов. Об этом свидетельствую данные сервиса Ventusky.
Так, в следующую среду, 9 декабря, температура воздуха в Омске в дневные часы поднимется до 0 градусов. В последующие дни столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега.
По данным сервиса, 16 декабря в Омской области пройдет снег и температура воздуха опустится до -10 градусов.
Отметим, к прогнозу сервиса Ventusky стоит относиться с долей скепсиса. Кроме того, необходимо учитывать, что точность прогноза на неделю не превышает 80%.
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