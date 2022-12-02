В Омской области на следующей неделе потеплеет до +2 градусов

Точность прогноза на неделю не превышает 80%! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске и области в середине следующей неделе потеплеет до 0 градусов. Об этом свидетельствую данные сервиса Ventusky.

Так, в следующую среду, 9 декабря, температура воздуха в Омске в дневные часы поднимется до 0 градусов. В последующие дни столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега.

По данным сервиса, 16 декабря в Омской области пройдет снег и температура воздуха опустится до -10 градусов.

Отметим, к прогнозу сервиса Ventusky стоит относиться с долей скепсиса. Кроме того, необходимо учитывать, что точность прогноза на неделю не превышает 80%.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru