В Омской области мобилизованных освободили от уплаты земельного и транспортного налогов

Фото: Артем КИЛЬКИН

В УФНС по Омской области напомнили о дополнительных мерах поддержки мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий, проживающих на территории региона.

Ранее омское Заксобрание одобрило закон, освобождающий от транспортного налога за 2021 и 2022 года жителей региона, призванных на военную службу по частичной мобилизации; ветеранов боевых действий с налогового периода 2021 года на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 л.с., а также мотоцикл или мотороллер.

Кроме того, по решению омского Горсовета с налогового периода 2023 года ветераны боевых действий полностью освобождены от уплаты земельного налога.

Для того чтобы получить указанные льготы, обращаться в налоговую не нужно. Их предоставят налогоплательщикам на основании данных, поступивших в процессе межведомственного информационного взаимодействия.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru