В Омской области мобилизованных освободили от уплаты земельного и транспортного налогов

Фото: Артем КИЛЬКИН
В УФНС по Омской области напомнили о дополнительных мерах поддержки мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий, проживающих на территории региона.
Ранее омское Заксобрание одобрило закон, освобождающий от транспортного налога за 2021 и 2022 года жителей региона, призванных на военную службу по частичной мобилизации; ветеранов боевых действий с налогового периода 2021 года на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 л.с., а также мотоцикл или мотороллер.
Кроме того, по решению омского Горсовета с налогового периода 2023 года ветераны боевых действий полностью освобождены от уплаты земельного налога.
Для того чтобы получить указанные льготы, обращаться в налоговую не нужно. Их предоставят налогоплательщикам на основании данных, поступивших в процессе межведомственного информационного взаимодействия.
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