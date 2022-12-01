В небе над Омской областью можно было увидеть полярное сияние

Фото: Милена Пономарева

В Омской области в ночь с 30 ноября на 1 декабря можно было наблюдать полярное сияния.

Фотографии завораживающего природного явления появились в паблике «Астрономические наблюдения в Омске» во «ВКонтакте». Сделаны они были в поселке Саргатское Омской области.

Фото: Милена Пономарева

Напомним, последний раз северное сияние жители региона могли наблюдать еще в начале осени - в сентябре.

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