В небе над Омской областью можно было увидеть полярное сияние

Фото: Милена Пономарева
В Омской области в ночь с 30 ноября на 1 декабря можно было наблюдать полярное сияния.
Фотографии завораживающего природного явления появились в паблике «Астрономические наблюдения в Омске» во «ВКонтакте». Сделаны они были в поселке Саргатское Омской области.
Фото: Милена Пономарева
Напомним, последний раз северное сияние жители региона могли наблюдать еще в начале осени - в сентябре.
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