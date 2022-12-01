Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 14:00

Председатель Омского областного суда Трапезников вошел в состав Совета судей РФ

Омский облсуд он возглавляет с 2020 года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: сайт Омского областного суда

Фото: сайт Омского областного суда

Сегодня X Всероссийский съезд судей избрал новый состав Совета судей РФ. От Омской области в него был избран председатель облсуда Петр Трапезников.

Петр Трапезников был назначен председателем Омского областного суда 30 июня 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Ранее он занимал пост зампредседателя Иркутского областного суда по гражданским делам.

Отметим, на съезде были были избраны 143 члена Совета судей РФ , 18 членов Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) и 21 член Вышей экзаменационной комиссии по приему квалификационного на должность судьи.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru