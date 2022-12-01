Председатель Омского областного суда Трапезников вошел в состав Совета судей РФ

Фото: сайт Омского областного суда

Сегодня X Всероссийский съезд судей избрал новый состав Совета судей РФ. От Омской области в него был избран председатель облсуда Петр Трапезников.

Петр Трапезников был назначен председателем Омского областного суда 30 июня 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Ранее он занимал пост зампредседателя Иркутского областного суда по гражданским делам.

Отметим, на съезде были были избраны 143 члена Совета судей РФ , 18 членов Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) и 21 член Вышей экзаменационной комиссии по приему квалификационного на должность судьи.

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