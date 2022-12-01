Бухгалтер омской школы начислила себе 90 лишних тысяч рублей в виде зарплаты

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как выяснили следователи СУ СК России по Омской области, бухгалтер одной из омских школ приписала себе 90 лишних тысяч рублей в виде зарплаты. Женщина доплатила к своему обычному заработку эту сумму не за одни раз, а несколькими частями начисляла себе прибавку. Сейчас на подозреваемую завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Используя свое служебное положение, бухгалтер начисляла к своей ежемесячной зарплате доплату, которая в общей сумме составила 87 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Женщина была вынуждена признать свою вину. Но перед судом ей все равно придется предстать.

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