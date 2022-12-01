Порноактриса родом из Омска возглавила рейтинг героев «клубнички»

Фото: соцсети.

Портал Pornhub озвучил мировой рейтинг популярности актеров и актрис. Среди девушек первой стала омичка Юлия Романова под псевдонимом Ева Элфи. За год актриса набрала максимальное количество просмотров среди коллег по цеху. Как призналась сама актриса, она осуществила таким образом свою давнюю мечту.

- Четыре года назад у меня была мечта показать этому миру, что в любви нет стандартов и что стать успешной моделью может каждый, — написала Юлия в Телеграм-канале на английском языке.

В прошлом году, сообщает портал, омичка заняла только третью строчку. А теперь взлетела еще выше.

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