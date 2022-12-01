Из жизни ушел известный омский архитектор Александр Гаценко

Фото: соцсети.

1 декабря в Омске ушел из жизни известный архитектор Александра Гаценко, сообщили в омском союзе архитекторов, где профессионал числился с 1976 года.

9 лет Гаценко замещал главного архитектора Омска, а в 2004 году стал главным архитектором НПО «Мостовик». Как известно, омское предприятие обанкротилось, поэтому еще какое-то время Гаценко продолжал профессиональную деятельность в Краснодарском крае.

– Человек, так много отдавший себя архитектуре достоин признания и любви к нему как человеку, коллеге и товарищу. Человек мотор, энергия, юморист и балагур, получалось все, за что брался несгибаемый Александр, – вспоминают о своем коллеге другие архитекторы профессионального союза.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru