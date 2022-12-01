В Омске заменят руководство двух детских поликлиник

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Омское министерство здравоохранения сообщило, что руководителем детской горполиклиники № 2 имени Скворцова станет Александр Антропенко, который раньше возглавлял детскую поликлинику № 7. Его место, в свою очередь, займёт Валентина Шалыгина - нынешний руководитель детской поликлиники № 2. Основной причиной перевода Антропенко на новое место стала предстоящая трехлетняя модернизация: главврач имеет опыт реализации такой.
- Во всех пяти филиалах поликлиники планируется провести масштабное переоснащение, а потому сюда решили назначить руководителя, у которого уже был успешный опыт в такой деятельности. О том, что Александр Антропенко справится с вызовами, говорит нынешнее состояние детской поликлиники №7, - рассказали в пресс-службе министерства. Всего Антропенко трудится в сфере медицины 24 года, из них 16 лет занимает руководящие должности. По специальности он детский анестезиолог-реаниматолог.
Валентина Шалыгина — врач-педиатр и организатор здравоохранения высшей категории с 30-летним стажем.
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