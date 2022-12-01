Инсайдеры: в омской мэрии планируют отставки крупных чиновников

Фото: yandex.maps.

Как сообщает РИА «Омск-Информ» со ссылкой на внутренний источник, в ближайшее время в администрации города Омска, вслед за правительством региона, тоже планируют увольнение двух чиновников-руководителей. Мэр Сергей Шелест подтвердил агентству, что отставки все же будут, но конкретных фамилий не назвал.

– Планируется расторжение трудовых договоров, но я бы не хотел распространять слухи. Дождитесь официальной информации, – отметил градоначальник в телефонном разговоре с коллегами.

Как утверждает автор публикации, вскоре из городского аппарата уйдут заместитель главы города Кирилл Брюхов, курирующий работу депимущества и депархитектуры, и директор депархитектуры Светлана Рогова. В ближайшее время об этом объявят официально. Брюхов работает в должности заместителя главы города с 14 декабря 2021 года. Рогова возглавляет департамент архитектуры с 15 октября 2020 года.

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