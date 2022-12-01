В поставках продуктов для социальных учреждений Омска выявлено 144 нарушения

Кормили омичей суррогатом сливочного масла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональный Россельхознадзор выявил 144 нарушения при поставках продуктов в соцучреждения Омской области. Специалисты нашли несоответствие в маркировке, нарушения сроков годности и деклараций о соответствии. Всем поставщикам вынесены предупреждения.

– По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 12 правонарушителей, выдано 26 предупреждений, в 5 случаях информация для принятия мер направлена в территориальные управления Россельхознадзора по месту нахождения производителей, – отметили в ведомстве.

В некоторых случаях в управлении надзорного органа идет и проверка состава продуктов. Поэтому в очередной раз Россельхознадзор выявил опасное сливочное масло, сыр и котлеты, которые поступали для питания детей в школах и садах, а также пациентов больниц и людей, содержащихся в других соцучреждениях региона.

Министерствам и другим надзорным ведомствам региона также были направлены все результаты проверок.

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