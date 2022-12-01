Преподавателя омского вуза подозревают во взяточничестве

За сдачу экзамена преподаватель брал мзду 12-18 тысяч рублей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске был задержан один из преподавателей местного вуза, какого - пока не сообщают. Педагога правоохранители подозревают в 18 эпизодах получения взяток.
- По версии следствия, осенью 2022 года подозреваемый неоднократно получал в виде взяток от 12 тысяч до 18 тысяч рублей за выставление студентам заочного отделения положительной оценки без фактической сдачи экзамена, - пишет пресс-служба СУ СК России по Омской области.
Преподавателя задержали, с поличным или нет - не сообщают. О заведении уголовного дела пока тоже не упоминали. Пока расследование и установление обстоятельств еще идет. По их итогам будет принято процессуальное решение.
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