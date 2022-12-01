Вместо ушедшего из Омска магазина LEGO на его месте в ТЦ Мега открыли «Мир кубиков»

Фото: totsamyjmagazin.ru.

В омской «Меге» магазин Lego, как известно, закрылся несколько месяцев назад, вместе с уходом других знаменитых западных брендов.

А с 1 декабря на его месте открылся отечественный мультибрендовый магазин под названием «Мир кубиков» от Inventive Retail Group. Учредители планируют сделать магазин мультибрендовым, Lego, к слову, вообще останется в списке продаваемых товаров, но перестанет быть единственным.

Несколькими неделями ранее в «Меге» через некоторые время после закрытия открылись Street Beet и re:Store. Некоторые торговые точки после закрытия работу начали под новыми названиями не только в Омске, но и в других регионах России. Никто не сомневался, что магазины не заинтересованы в потере заметной ниши.

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