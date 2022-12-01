В пожаре в омском ТЦ «Триумф» погибли все животные

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Владельцы зоомагазина, склады которого загорелись 28 ноября в местному крупном торговом центре «Триумф» сообщили, что все животные в результате происшествия погибли. Спасатели вытащили питомцев из огня в день пожара, но прийти в себя животные так и не смогли: почти все отравились продуктами горения и скончались некоторое время спустя.

С момента пожара прошло три дня. Все это время арендаторов и покупателей не пускали в магазины. Сегодня многим дали доступ. Владельцы торговых точек сообщают, что товар испорчен если не огнем, то копотью - черным налетом и отвратительным запахом.

Пока подсчитать весь ущерб после горения 1300 квадратных метров первого этажа еще только предстоит. Администрация комплекса и другие представители на вопросы СМИ не отвечают.

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