Сергей Шелест поблагодарил омских строителей за обустройство омского лагеря в Черемушках

Мэр отметил отзывчивость компаний, а также оперативность исполнения работ. Фото: пресс-служба администрации города Омска

За обустройство полевого лагеря в Черемушках благодарственные письма из рук мэра Омска Сергея Шелеста получили строительные и коммунальные компании Омска.

Торжественное вручение прошло 1 декабря в городской администрации. Сергеем Шелестом были отмечены специалисты ОА «ОмскВодоканал», АО «Омскэлектро», Управления дорожного хозяйства и благоустройства, ООО «Сибдор», ООО «Арт РемСтрой», ООО «Сибирский региональный союз», ООО «Стройтраст». Отдельные слова благодарности получили работники «Омскэнерго» за оперативное включение в работу.

— Практически в чистом поле силами десятков людей построены линии электропередач, появилась вода, организованы подъездные пути. Работа, на которую уходят долгие месяцы, проведена в кратчайшие , - прокомментировал Шелест.

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