В Порт-Артуре омские электрики реконструируют линии электропередачи

Новые кабели оборудованы устройствами для защиты птиц от тока.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Линии электропередачи в Порт-Артуре реконструируют омские электрики. Заменой муниципальных сетей занимается городское «Омскэлектро».
Обновление проведено на 17 километрах линий электропередачи. Затронули они улицу 10-ю Марьяновскую.
Как отмечают специалисты, омичи могут быть уверены в надежности новых «проводов», так как изолированные кабели не искрят при обрывах, оборудованы устройствами для защиты птиц от тока.
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