Жительницу Омска сняли с поезда из-за внутреннего кровотечения

Все обошлось: женщине вовремя оказали медицинскую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в поезде из Москвы случилась серьезная неприятность с пассажиркой из Омска. Женщина ехала домой и на станции в Красноуфимске в Свердловской области почувствовала недомогание. С серьезными болями в животе женщину сняли с поезда и вызвали ей бригаду скорой помощи.

Как сообщает сайт e1.ru, омичку доставили в районную больницу, а затем, когда выяснилось, что у пациентки открылось внутреннее кровотечение, на вертолете транспортировали в Екатеринбург – в областную больницу.

Как поясняют в издании, у женщины онкологическое заболевание кишечника, она и начала кровоточить. Пациентку экстренно прооперировали. Сейчас состояние омички медиками оценивается как стабильное.

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