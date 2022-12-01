В Омской области в помощь семьям мобилизованных организовали работу детской комнаты с нянями

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.
Комплексный социальный центр Называевского района Омской области запустил новую услугу для помощи семьям мобилизованных отцов. «Няня в помощь маме» - это детская комната, где мамы могут на время оставить малышей под присмотром нянь. По согласованию, няня также готова прийти домой и отпустить на пару часов маму по своим делам.
– У нас работают специалисты с высшим педагогическим образованием, которые организуют досуг для детей разного возраста, помогут им выполнить домашнее задание, – рассказала руководитель комплексного центра Называевского района Ольга Москаленко.
Также в комплексной соццентре сообщили, что пристальное внимание уделяют всем проблемам семей военнослужащих района: сначала по нуждаемости по семьям составляют «социальные паспорта», а затем ищут способы оказания помощи.
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