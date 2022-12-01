Интеллектуальный турнир для старшеклассников пройдет в регионе при поддержке Омского НПЗ

Начался прием заявок на интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты», победители которого получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны. Учащиеся 8-11 классов смогут попробовать свои силы в четырех направлениях: инжиниринг, информационные технологии, нефтехимия и математика.

Для начала ребятам нужно будет зарегистрироваться на https://rodnyegoroda.ru/ и пройти онлайн-обучение от ведущих экспертов в области современных технологий. Оно продлится до 31 января 2023 года. После этого начнется отборочный этап —индивидуальное тестирование и решение практических заданий. В апреле победители отборочного тура отправятся в Санкт-Петербург на финал турнира. Они посетят лекции и воркшопы по командной работе, публичным выступлениям и лидерству.

Директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова рассказала, что финалистам предстоит решить практические задачи, разработанные экспертами «Газпром нефти» и партнерских вузов. Они создадут собственные технические проекты и защитят их перед профессионалами нефтегазовой отрасли.

- «Умножая таланты» — это, своего рода, олимпийские игры для школьников. Благодаря нашему турниру уже несколько лет подряд мы находим и поддерживаем в регионах России тысячи одаренных детей, которые не просто решают задачи, но пробуют свои силы в разработке настоящих проектов, нужных бизнесу. Такой подход соответствует логике образовательных проектов «Газпром нефти»: мы создаем условия для того, чтобы уже со школьной скамьи дети могли начать строить успешную карьеру, взаимодействуя с профессионалами отрасли, - добавила Ярина Сугакова.

Все победители «Умножая таланты» получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в ведущие технические вузы России — Санкт-Петербургский политехнический университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Омский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Тюменский государственный университет.

- Программа «Родные города» — важный инструмент для развития и самореализации людей. С помощью социальных инвестиций Омский НПЗ ежегодно поддерживает лучшие проекты в сфере образования, культуры, спорта. Благодаря этой работе мы последовательно улучшаем качество жизни в регионе. Инвестируя в человеческий капитал, мы создаем оптимальные условия для реализации творческого потенциала и профессионального призвания омичей, - поделился генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В Омской области отборочный тур «Умножая таланты» проходит при поддержке Омского НПЗ. Турнир проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». С 2016 года в нем приняли участие более 15 тысяч старшеклассников.

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