В Омске 22 экологичных автобуса вышли на городские маршруты

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Новые автобусы «НЕФАЗ», которые прибыли в Омск на прошлой неделе, с сегодняшнего дня выходят на работу на городских маршрутах. Вместе с этой партией автобусов, весь парк общественного транспорта Омской области за последние несколько лет обновлен на две трети, сообщают в областном правительстве.
Новые автобусы соответствуют требованиям времени: они оборудованы пандусами, местами для инвалидных и детских колясок. Вместимость состава - 101 пассажир, 30 мест для сидения. В новом транспорте установлены камеры видеонаблюдения, кондиционеры, навигаторы, тахографы, светодиодные указатели маршрутов.
Обновлять парк автобусов в Омской области начали четыре года назад. Тогда власти сообщали, что износ городского транспорта составлял 90%. Планируется, что в скором времени в Омск прибудет еще 31 автобус.
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