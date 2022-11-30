Омский «Авангард» обыграл московский ХК «ЦСКА» в очередном матче Чемпионата КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Омский «Авангард» одержал победу в матче с «ЦСКА». Игра на выезде завершилась в пользу омичей со счетом 3:2.

Счет в мачте на 1 минуте второго периода открыли омичи - Кристиан Ярош забросил шайбу в ворота хозяев. Однако спустя минуту Максиму Сорокину из «ЦСКА» удалось сравнять его - 1:1.

На 13 минуте второго периода Максим Мамин забил гол и вывел армейцев вперед. Спустя 4 минуты Сергей Толчинский сравнял счет - 2:2.

В начале третьего периода Толчинский оформил дубль и принес победу омской команде - 3:2.

По итогам матча омский «Авангард» набрал 43 очка и занял 5 место в Восточной конференции КХЛ. У «ЦСКА» - 51 очко и 2 место в Западной конференции КХЛ.

Напомним, в воскресенье, 4 декабря, омский «Авангард» встретится на льду «G-Drive Арены» с челябинским «Трактором».

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