Под Омском двое парней стащили перфоратор из дома сельчанина, пока тот был в отъезде

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области житель села Новоархангелка Любинского района обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже строительных инструментов из дома.

Как выяснили полицейские, пока мужчина был в отъезде, в его дом, разбив стекло, проникли два местных жителя - 24-летний и 20-летний парни. Из жилья сельчанина злоумышленники утащили шуруповерт, перфоратор и сабвуфер. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

В настоящее время на воришек завели уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее в Омской области жители одного района приехали в другой и украли в последнем несколько метров чугунной трубы.

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