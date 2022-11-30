Два кинотеатра в Омске могут перепрофилировать из-за падения выручки на 90%

Фото: Олег ЗОЛОТО

Учредитель и совладелец омских кинотеатров «Кристалл» и «Маяковский» Илья Иванов сообщил, что планирует перепрофилировать их в связи с падением выручки на 90%.

По словам бизнесмена, причиной снижения доходов отсутствие зарубежных фильмов в прокате из-за санкций. Российские кинокартины у омичей не столь популярны.

- Мы ничем не отличаемся от 3 тысяч кинотеатров по всей стране. Выручка упала на 90 %. Самое главное – не устаревшее импортное оборудование, а то, что фильмов нет. Голливудские ленты нам не дают уже больше двух лет. Основная проблема с этим. На российские фильмы зрители ходят хуже. На частных показах не заработаешь. Мы ищем варианты для перепрофилирования, но их пока нет, - приводит слова Иванова РИА «Омск-информ».

Часть помещений «Кристалла» отдадут под размещение МФЦ.

Напомним, ранее в Омске временно закрыли киноцентр «Галактика». После открытия билетные кассы в заведении переехали на второй этаж, а на первом открыли супермаркет «Магнит». Не в лучшей ситуации находится и киноцентр «Вавилон» - его собственники хотят сдать в аренду помещение площадь 500 квадратных метров на цокольном этаже.

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