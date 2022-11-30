Бурков уволил министра строительства Михаила Губина и его заместителя

Фото: omskportal.ru

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем телеграм-канале о расторжении с 1 декабря 2022 года трудового контракта с министром строительства Михаилом Губиным и его первым замом Евгением Нестеровым.

По словам главы региона, данное решение было принято по взаимному согласию. Он также отметил вклад, который Губин внес в развитие строительной отрасли Омска и области.

- Перед руководителем и его командой были поставлены конкретные задачи и определены целевые показатели. Вынужден констатировать, что эти задачи не были выполнены в необходимом объеме. Совместная оценка дальнейших перспектив показала отсутствие оптимистичных прогнозов. В подобных ситуациях я не вижу смысла продолжать сотрудничество. Все члены правительства об этом осведомлены, - заявил Бурков.

Губернатор подчеркнул, что кадровые перестановки в сфере строительства и архитектуры ожидаются и в региональном центре. Это решение Бурков принял совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом.

Напомним, министерство строительства Омской области было создано в 2022 году. В апреле этого же его возглавил Михаил Губин.

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