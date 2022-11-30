Мэр Омска Сергей Шелест наградил почетных работников системы образования

Фото: Владимир Казионов
Сегодня, 30 ноября, в Омске наградили почетных работников системы муниципальной системы образования.
В омском Горсовете прошла торжественная церемония внесения имен педагогов в Книгу почета работников муниципальной системы образования. Туда попали омичи, имеющие стаж работы в данной сфере свыше 20 лет, а также внесли значительный вклад в ее развитие.
Мэр Омска Сергей Шелест и председатель Горсовета Владимир Корбут поздравили педагогов, чей профессионализм, любовь к детям, самоотдача и добросовестная работа снискал уважение тысяч людей.
В Книгу почета в 2022 году были внесены девять человек:
- Заведующий отделом муниципальных закупок департамента образования с 2006 по 2022 годы Геннадий Александрович Апельдимов (посмертно).
- Директор лицея № 92 Наталья Геннадьевна Домосканова;
- Заведующая детским садом № 207 Валентина Анатольевна Лоскутникова;
- Директор гимназии № 146 Татьяна Николаевна Матвеева;
- Учитель русского языка и литературы школы № 37 Надежда Николаевна Мишакина;
- Ветеран муниципальной службы Ирина Владимировна Мишуткина;
- Директор лицея «БИТ» Людмила Николаевна Окшина;
- Учитель начальных классов школы № 16 Людмила Николаевна Панарат;
- Директор лицея № 74 Лариса Петровна Рожковская;
-Член Совета ветеранов педагогического труда Галина Сергеевна Снычева.
- В очередной раз хочу слова благодарности всем омским педагогам. Каждый из них, помимо своей прямой работы, выполняет очень важную миссию по воспитанию подрастающего поколения и от учителя во многом зависит будущее каждого ребенка, - сказал Шелест.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru