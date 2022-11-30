В Омске к Новому году украсят салоны трамваев и троллейбусов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске завтра, 1 декабря, начнут украшать салоны троллейбусов и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальное предприятие «Электрический транспорт» также проведет конкурс на лучшее новогоднее оформление салонов трамвайных вагонов и троллейбусов.

- Данный конкурс уже стал традиционным. В первую очередь, мы проводим его с целью создания праздничного настроения у пассажиров. В прошлом году был удивлен творческим подходом своих работников – это и большая фигура символа нового года, и рисунки, стихи. Кто-то даже устанавливал живую елку в салоне, кто-то наряжался в костюм Деда Мороза, - рассказал директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

Украшения в омских троллейбусах и трамваях останутся и после Нового года. Их планируют убрать в середине января.

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