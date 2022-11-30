В Омске светофор, сломавшийся из-за аномальных холодов, отремонтируют за два дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске отремонтируют сломавшийся из-за морозов светофор на перекрестке улиц Конева и Ватутина.

Как пояснили в департаменте транспорта, из-за низких температур автоматический контроллер в светофоре вышел из строя.

Восстановят работу светофора специалисты участка «Транссигнал». Его ремонт займет два дня.

- Просьба ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и взаимовежливыми. При проезде перекрёстка необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и знаками приоритета. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только по имеющимся пешеходным переходам. Помните: воспользоваться приоритетом вы можете, только убедившись в том, что транспортные средства остановились и уступили дорогу, - добавили в дептрансе.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в Омске изменили схему движения на перекрестке улиц 25-й Северной и Орджоникидзе.

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