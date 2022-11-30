В Омске 1 декабря без воды останутся жители двух округов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в Центральном и Кировском округах завтра, 1 декабря, без воды останутся жители нескольких домов.

Как сообщили в «Росводоканале», 1 декабря 2022 года холодное водоснабжение отключат в двух округах Омска в связи с ремонтными работами.

Так, будут заменять узлы в колодце на водопроводе по адресу улица Орджоникидзе, д. 270А. Из-за этого с 11:00 до 19:00 холодной воды не будет в кранах следующих зданий:

- улица Орджоникидзе, д.268, д.268А, д.270, д.270А (жилой дом 5 этажей).

Без воды с 10:00 до 19:00 из-за работ по замене узла также останутся и несколько абонентов жилых домов в Кировском округе:

- улица 70 лет Октября, д.18/1, д.18/2.

Все это время для местных жителей будет работать машина с питьевой водой. Она будет установлена по адресу улица 70 лет Октября, д.18/1.

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