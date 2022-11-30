В Омске при столкновении «Тойоты» и «Хендая» пострадала девушка-пешеход

Фото: Госавтоинспекция

В Омске сегодня утром в районе «Старгорода» произошло ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя девушка пешеход.

По предварительной версии, 22-летняя омичка, находившаяся за рулем автомобиля «Тойота», двигалась по улице 2-й Кольцевой. В один момент она не выдержала безопасную дистанцию и влетела в «Хендай» под управлением 66-летнего мужчины. При столкновении «Хендай» продвинулся вперед и сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому «переходнику».

Девушка-пешеход получила травмы. Ее доставили в медучреждение.

Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в ДТП на улице 21-й Амурской пострадала школьница, решившая перебежать дорогу в неположенном месте.

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