ОмГПУ готовит сборник материалов по цифровой и коммуникативной безопасности в педагогической среде

В Омском педагогическом университете на кафедре русского языка и лингводидактики при поддержке гранта фонда развития науки ОмГПУ работает лаборатория развития коммуникативной компетентности. Руководит работой лаборатории завкафедрой русского языка и лингводидактики Наталья Федяева. В этом году в лаборатории разработали практические рекомендации для всех, кто вовлечен в процесс педагогического взаимодействия: учителей, школьников, родителей и администрации школ.

Магистранты ОмГПУ, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», вместе с доцентами Евгением Видановым и Юлией Литвиненко в течение семестра изучали особенности современного педагогического дискурса, находящегося в постоянном развитии под влиянием преобразований общественной, культурной, политической сфер нашей жизни. Как обезопасить себя и вовремя предупредить конфликтную ситуацию? Как эффективно разрешить проблему, возникшую с администрацией школы и родителями ученика? Каким источникам информации сегодня можно доверять, а к каким следует отнестись критически? Какие признаки выдают речевого манипулятора и провокатора? На эти и многие другие вопросы участники лаборатории развития коммуникативной компетентности искали ответы и презентовали их в виде постеров, информационных плакатов и интерактивных памяток.

Сейчас лаборатория готовит сборник материалов по основам цифровой и коммуникативной безопасности в педагогической среде. Магистранты ОмГПУ, которые уже работают в школах, отметили востребованность таких материалов, поскольку перед современным педагогом стоит задача сделать процесс обучения не только эффективным, но и комфортным, безопасным.

«Работая над проектом, я осознала важность грамотного выстраивания межличностных отношений в любой профессиональной деятельности, особенно связанной с обучением и воспитанием. Когда в сентябре этого года я пришла работать в школу, я показала своим ученикам, насколько они уязвимы в огромном мире цифровой коммуникации, поэтому в нашем творческом коллективе мы с одногруппниками разработали памятку «Как обезопасить ребенка от проблем, которые может принести Интернет». Я на практике смогла убедиться в пользе созданных материалов. Рассказывая об этих правилах родителям своих учеников, я получила от них слова благодарности», – рассказала магистрантка ОмГПУ, учитель русского языка и литературы омской гимназии №9 Екатерина Поползухина.

Магистрантка ОмГПУ Марина Антонова отметила, что учитель всегда находится в фокусе внимания не только своих учеников, но и родителей, профессионального сообщества. «Мы с сокурсниками разработали Коммуникативный кодекс современного педагога, который особенно будет полезен молодым выпускникам ОмГПУ, пришедшим на работу в школу. В кодексе прописаны основные идеи коммуникативной самопрезентации учителя, правила ведения профессионального диалога с коллегами, специфика выстраивания партнёрских отношений с администрацией образовательного учреждения», – добавила Марина Антонова.

Подводя итоги, доцент кафедры русского языка и лингводидактики Юлия Литвиненко отметила, что подобная форма поисково-аналитической деятельности с магистрантами доказала свою эффективность. «Во-первых, участники проекта осознавали его актуальность и видели реальную пользу своего творческого продукта. Причём пользу как для себя – молодых педагогов, так и для окружающих – своих коллег, учеников, родителей. Во-вторых, преподаватели кафедры смогли реализовать свой научно-методический потенциал и способствовали развитию профессиональных компетенций магистрантов», – заключила Юлия Литвиненко.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.