Омичи жалуются на холод в теплой остановке в центре города

Фото: 2gis

Омичи в социальных сетях в очередной раз пожаловались на холод в так называемых теплых остановках.

Так, по утверждениям автора поста в паблике «Голос Омска» во «ВКонтакте», павильон, расположенный на остановке «КДЦ Маяковский», не отапливается как минимум две недели. Омичка в течении этого время несколько раз обращалась в «ТОК55», которой принадлежат все теплые остановки в городе, но безрезультатно. Заявку приняли, ничего сделали.

Напомним, проблемы в городе в морозную погоду наблюдаются не только с теплыми остановками, но и с транспортом, в связи с этим «КП-Омск» продолжает принимать обращения от пассажиров, которые с трудом дожидаются своего автобуса. Свои обращения вы можете оставлять в наших социальных сетях во Вконтакте и Одноклассниках, а также по телефону редакции: 29-01-50.

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