В Омске с железнодорожных путей сошли три цистерны грузового поезда

После завершения проверки по факту инцидента следователи примут процессуальное решение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске следователи МСУТ СК РФ устанавливают обстоятельства транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром, 30 ноября, на железной дороге в Советском округе.

По предварительной версии, 30 ноября 2022 года около 5 часов утра при следовании грузового поезда с путей необщего пользования сошли три пустых цистерны, используемых ООО «ГПН-Логистика». Одна из них опрокинулась.

В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов на данном участке осуществляется без задержек.

Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ ведет доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области пройдет суд над начальником омской ж/д станции Комбинатская. Его обвиняют в получении взятки от машиниста тепловоза и подделке документов. Мужчина за полученные средства скрыл факт транспортного происшествия.

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