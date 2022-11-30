В Омске под колеса «Лады» угодила 11-летняя школьница

Фото: Госавтоинспекция по Омской области
Накануне утром в Центральном округе Омска произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Сообщение об инциденте поступило в Госавтоинспекцию в 07:20.
Как установили инспекторы, 46-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по улице 21-я Амурская. В районе дома №28Д он сбил 11-летнюю школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП девочке понадобилась помощь медиков - ее доставили в больницу.
Окончательные обстоятельства и причины происшествия инспекторы установят в ходе проверки.
Напомним, ранее под Омском на трассе водитель иномарки насмерть сбил 17-летнего парня, шедшего по обочине, и скрылся с места ДТП,
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